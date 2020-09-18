Куала-Лумпур, , 08:23 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что Малайзия ослабила запрет на въезд для граждан Индонезии и 22 стран, сообщает CNN Indonesia.

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"Малайзия ослабила политику запрета на въезд в страну для иностранцев из 23 стран, включая Индонезию», — объявил Теуку Фаизашах.

Известно, что ослабление политики касается экспатриантов и владельцев разрешений на въезд, которые получили одобрение иммиграционного департамента Малайзии.

Правительство разрешило въезд постоянным жителям, а также супругам граждан Малайзии при условии, что они прилетят в страну и останутся там. Владельцам студенческих билетов также будет разрешен въезд в Малайзию.

Напомним, запрет на въезд, вступивший в силу 7 сентября 2020 года, был наложен на 23 страны, а именно США, Бразилию, Индию, Россию, Перу, Колумбию, ЮАР, Мексику, Испанию, Аргентину, Чили, Иран, Бангладеш, Великобританию, Саудовскую Аравию, Пакистан, Францию, Турцию, Италию, Германию, Ирак, Филиппины и Индонезию.

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