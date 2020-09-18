Сеул, , 08:25 — REGNUM В связи с продолжающейся пандемией коронавируса в Южной Корее в очередной раз продлили действие предупреждения о нежелательности заграничных путешествий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, данное решение было принято в связи с продолжающимся распространением коронавируса, закрытием границ во многих странах и приостановкой международного авиасообщения между странами.

Напомним, что данное предупреждение впервые было объявлено 23 марта, после чего продлевалось на месяц.

С начала пандемии во всем мире выявлено более 30,1 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами стали более 945 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 126 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 22 783.

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