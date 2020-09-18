Джакарта, , 08:01 — REGNUM Пресс-секретарь МИД Индонезии Теуку Фаизашах выразил надежду, что Бахрейн и ОАЭ смогут использовать соглашение с Израилем для продвижения урегулирования палестинской проблемы, сообщает Sindonews.

«Нормализация отношений между ОАЭ, Израилем и Бахрейном с Израилем не меняет позиции Индонезии по Палестине», — отметил официальный представитель МИД Индонезии.

«Мы понимаем намерение ОАЭ и Бахрейна предоставить связанным сторонам пространство для переговоров и изменить подход к урегулированию палестинского вопроса посредством соглашения. Однако эффективность соглашения во многом зависит от приверженности Израиля его уважению», — добавил Теуку Фаизашах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Индонезии заявил, что государство понимает намерение ОАЭ и Бахрейна нормализовать отношения с Израилем.

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