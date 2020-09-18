Бразилиа, , 07:11 — REGNUM Генеральный прокурор Бразилии Аугусту Арас заразился коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильской прокуратуры на официальной странице в Twitter.

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«Тест на COVID-19 генерального прокурора республики показал положительный результат… Аугусту Арас чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции, работает удаленно», — говорится в сообщении.

Ранее, Арас 10 сентября посещал инаугурацию нового главы Верховного суда Бразилии Луиса Фукса. Ряд чиновников, включая самого судью, были заражены коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, к 18 сентября в Бразилии выявили 4 445 386 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в республике скончались 134 935 человек.

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