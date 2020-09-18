Москва, , 07:03 — REGNUM В современном мире, где элита США обеспечивает свое господство через «демократию», демократами стали все холуи, которые им служат, вне зависимости от степени их кровавости, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Сейчас уже впрямую вводится в оборот термин «демократия демонстраций»… Вот вам пожалуйста, вышла демонстрация, это уже демократия. А почему это демократия? А потому что можно сковырнуть то, что нам не нравится… Это прогрессивные люди. А почему они прогрессивные? А потому что они наши, мы им платим, нам ли не знать, что это наша агентура и мы все оплатили, поэтому все демократично», — заявил Кургинян.

По его словам, в этой концепции «демократии демонстрации» как только появляются чужие элементы, не вписанные в игру, то они тут же нарекаются «нелегитимными» и «плохими» людьми.