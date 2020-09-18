Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп после избрания на должность главы государства потерял всех своих друзей. Об этом американский лидер заявил на встрече со своими сторонниками в штате Висконсин.

«Я потерял всех друзей из-за своей должности», — заявил он.

Трамп рассказал, что раньше любил собираться с друзьями в ресторанах и проводить время за беседами. Теперь, став президентом США, он лишился возможности устраивать посиделки с приятелями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал экс-главу правительства Японии Синдзо Абэ «очень хорошим другом». Он выразил глубокое сожаление в связи с уходом Абэ в отставку с поста премьер-министра.