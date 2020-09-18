Москва, , 06:40 — REGNUM Часть элиты Белоруссии, и сам президент страны Александр Лукашенко активно вели переговоры с Европой в антирусском ключе, поэтому переоценивать ориентированность этой страны на Россию не стоит, как не стоит и абсолютизировать эти переговоры, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Часть белорусской элиты, явным образом (могу перечислять), смотрит в другую сторону. Потому что идут другие переговоры, потому что ваш лидер вел вполне мне известные хорошо и не понаслышке переговоры с лордом Беллом и так далее, потому что планировались какие-то глубокие унии с Украиной антирусские и так далее… С вашей элитой я вел переговоры, и мне говорил: «На кой фиг нужна ваша Россия, мы с Европой общаемся», — заявил Кургинян, обращаясь к представителям Белоруссии в студии.

Кургинян отметил, что существенная часть той элиты, с которой сейчас в патриотическом и антизападном ключе обращается президент Белоруссии Александр Лукашенко, уже давно обустраивается на Западе и смотрит в ту сторону, не приемля никаких движений в сторону России.

«Вы считаете, она [элиты Белоруссии] не скорешилась с Европой и ее оттуда так легко будет выдирать? Вы считаете, что они не держат паузу и не смотрят, что с ним [Лукашенко] будет? Я желаю, чтобы большая часть вашей элиты… встали вместе и сказали, что вы существуете вместе с этим человеком, который обречен, если что-то пойдет не так. И в этом смысле он на интересен», — продолжил политолог.

При этом, Кургинян отметил, что Россия помнит прекрасно все выходки Лукашенко и белорусской элиты в антирусском ключе, но не хочет делать эту память решающим фактором общего будущего.