Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Космические силы США были созданы по примеру России и Китая, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего предвыборного митинга в штате Висконсин.

«Я увидел, что делает Россия и что делает Китай. А они создали свои космические силы. И я сказал: «Что же мы будем делать? У нас их не будет?», — заявил Трамп.

Напомним, Космические силы США были созданы в декабре 2019 года. В июне новое ведомство объявило о создании «Стратегии обороны в космосе». В ответ на это Роскосмос призвал принять резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что к созданию Космических сил его подтолкнула Россия и Китай. По его словам, Москва и Пекин стремятся к доминированию в космосе. Именно поэтому Соединенным Штатам, по мнению Трампа, необходимо помешать господству России и Китая в космическом пространстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Космические силы США созданы из-за России