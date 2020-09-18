Москва, 18 сентября 2020, 06:24 — REGNUM У России есть год на формирование объединенного национального антизападного фронта, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, власть и элита должны сказать, что Россия и Запад не просто находятся в двух разных точках, но идут разными векторами в противоположных направлениях, а у Росси есть глобальная альтернативная концепция развития страны, отличная от западной и во многом противоположная ей.
А дальше нужно заняться созданием собственной национальной пищевой промышленности, фармацевтической промышленности и так далее. Все эти и многие другие сферы были сознательно подорваны в стране в угоду вхождению в «мировую цивилизацию».
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