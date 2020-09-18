Москва, , 06:24 — REGNUM У России есть год на формирование объединенного национального антизападного фронта, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Если бы хотели по-прежнему соединяться с Западом, то не принимали бы эти поправки в Конституцию, что семья — это мужчина и женщина. Вы же понимаете, как это выглядит на Западе. Это вызывает скрытое бешенство главных сил, управляющих европейским процессом… Мы этим силам плюнули в лицо (и правильно сделали). Но тогда, сказав «А», говори «Б». Дальше нужно же сказать все остальное», — заявил Кургинян.

По его словам, власть и элита должны сказать, что Россия и Запад не просто находятся в двух разных точках, но идут разными векторами в противоположных направлениях, а у Росси есть глобальная альтернативная концепция развития страны, отличная от западной и во многом противоположная ей.

А дальше нужно заняться созданием собственной национальной пищевой промышленности, фармацевтической промышленности и так далее. Все эти и многие другие сферы были сознательно подорваны в стране в угоду вхождению в «мировую цивилизацию».

«Далее возникает еще ряд позиций, который должен принять новый объединенный коалиционный комитет всех антизападных патриотических сил, желательно уже в следующем году, потому что через два года будет поздно… Вопрос заключается в том, чтобы никогда больше объединения с этой самой либеральной прозападной сволочью не было», — закончил Кургинян.

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