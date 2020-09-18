Москва, , 06:14 — REGNUM Россия должна перед явной угрозой со стороны Запада раз и навсегда стратегически расплеваться с курсом на вхождение в Европу, начатый еще Юрием Адроповым в бытность его руководства КГБ СССР, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«В 2009—2010 году сказали: «Мы убедились, что Европа не суверенна». Ну если убедились, то ровно в этот момент надо отменить всю стратагему со всеми последствиями. Но стратагема не была отменена, и теперь мы живем в двойной реальности. Один слой этой реальности — это риторика (огрызания, проклятия в адрес Запада), а другой слой реальности — это бизнес, сделки и жизнь, которая постоянно продолжает идти так, как будто ничего не случилось», — заявил Кургинян.

По его словам, если Россия хочет что-то менять в своем курсе стратегически перед лицом явной и неотвратимой угрозы со стороны Запада, должна размежеваться с теми силами внутри власти и элиты, которая навязывает стране сближение с этим Западом любой ценой, игнорируя любую реальность.

«Эти силы должны быть отодвинуты от управления, объединение должно произойти с силами патриотическими и антизападными. Но этого нет! И я считаю, что назрело время, когда надо ставить вопрос о широком фронте патриотическом, который объединит патриотические силы во власти и оппозиции…», — продолжил эксперт.

Он также добавил, что сделать это стратегически крайне непросто, потому что огромное количество семей в элите создали совместные браки с людьми на Запада, обзавелись там собственностью и подготовили все себе для жизни. И не разобравшись с этим, сдвинуться никуда будет нельзя.