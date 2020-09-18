Вашингтон, , 06:05 — REGNUM Требование к США предоставить объяснения из-за репортажа телеканала NBC о поддержке американскими властями «украинских подразделений» в Крыму выдвинуло посольство России в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

Отмечается, что российские дипломаты выразили глубокую обеспокоенность в связи с информацией о связях США с «украинскими подразделениями, воюющими с российскими силами в Крыму».

По мнению сотрудников посольства, репортаж убеждает в том, что Вашингтон осуществляет поддержку террористов в третьих странах.

«Другими словами, неназванные официальные лица США говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах. В данном случае они говорят конкретно о России», — говорится в сообщении дипмиссии.

При этом дипломаты требуют прояснить от властей США эти действия, если сведения из репортажа достоверны.

«Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, мы требуем от американской стороны прояснить, способствовал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических атак против жителей Крыма», — отметили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия якобы осуществляет «непрерывную агрессию» против Украины.

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