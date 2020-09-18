Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 18 сентября написал поздравление со вступлением в должность новому премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге.

Трамп в Twitter написал:

«У вас замечательный жизненный путь! Я уверен, вы сделаете огромную работу для Японии и всего мира».

Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с Сугой.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября, в день избрания Ёсихидэ Суги премьер-министром Японии, Белый дом опубликовал официальное заявление от имени президента Трампа. В нем говорилось, что отношения между Соединенными Штатами и Японией никогда не были такими крепкими, как при Синдзо Абэ, и что Трамп надеется насотрудничество с Сугой, которое сделает их ещё более крепкими.