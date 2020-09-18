Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Россия является противником Соединенных Штатов, заявил кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в эфире телеканала CNN.

Ведущий мероприятия поинтересовался у экс-вице-президента США, считает ли он Россию врагом.

«Я считаю, что Россия — противник. Я действительно так думаю», — ответил Байден.

Также кандидат от Демпартии США пообещал наказать Москву экономическими мерами, если будут выявлены случаи вмешательства в выборы со стороны России. Конкретный перечень мер Байден назвать отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что политика Вашингтона по отношению к Москве не изменится радикально при любом результате президентских выборов в США. При этом, по словам российского министра, Россия с уважением отнесется к любому выбору американского народа.

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