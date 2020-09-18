Москва, , 05:35 — REGNUM Намерение генпрокуратуры Польши арестовать диспетчеров по обвинению в причастности к авиакатастрофе самолета Ту-154 с польской делегацией под Смоленском не соответствует ранее выдвинутой Варшавой гипотезе о теракте, написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков считает, что таким шагом Варшава уже отказалась от разработки предыдущей версии. Речь идет о гипотезе, продвигаемой бывшим министром обороны Антонием Мачеревичем и еще несколькими политиками Польши, о том, что на борту воздушного судна произошел взрыв.

Алексей Пушков «Диспетчеры по определению не могут иметь никакого отношения к теракту. То есть, если Варшава обвиняет диспетчеров, значит, что версия взрыва окончательно признана ложной и отвергнута самой Варшавой».

Сенатор полагает, что польские власти пытаются скрыть безусловную вину своих пилотов.

«Варшава хочет арестовать трех смоленских авиадиспетчеров за то, что, судя по расшифровке, опубликованной польской стороной, польские пилоты приняли решение или получили указание от своего руководства осуществить посадку под Смоленском вопреки плохим погодным условиям», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польским властям нужно прекратить спектакль вокруг катастрофы самолета под Смоленском в 2010 году и отказаться от нападок на российских авиадиспетчеров.

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