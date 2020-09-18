Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отказался от личного присутствия и выступления на заседании Генассамблеи ООН, заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в ходе общения с журналистами.

«Президент не будет присутствовать лично на Генассамблее ООН», — заявил он.

Ранее сам Трамп не исключал, что не поедет на сессию ГА ООН в сентябре. Ожидалось, что в случае отсутствия американского лидера, его видеообращение будет показано на заседаниях Генассамблеи.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что российский лидер Владимир Путин выступит с видеообращением в день открытия 75-й сессии ГА ООН. Выступление президента России состоится 22 сентября.

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