Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп должен уйти в отставку из-за ошибок, приведших к распространению коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах, заявил американский экс-вице-президент и соперник действующего главы Белого дома на выборах Джо Байден в ходе встречи с избирателями.

«Даже директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний заявлял, что своевременное введение масочного режима могло бы спасти жизни 100 тысяч американцев с января», — подчеркнул он.

По мнению Байдена, Трамп не принял никаких мер, чтобы предотвратить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Также он в очередной раз обвинил американского президента в сокрытии информации об опасности COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае президент США Дональд Трамп раскритиковал Байдена за неправильную борьбу со свиным гриппом в 2009 году. По его словам, методы Байдена привели к катастрофическому результату.

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