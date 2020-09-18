Киев, , 04:36 — REGNUM Закон об особом статусе Донбасса будет дополнен с учетом так называемой «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады Украины, член контактной группы в Минске Андрей Костин в эфире телеканала «1+1».

Он отметил, что в настоящее время идет обсуждение относительно изменения отдельных статей указанного закона.

Андрей Костин «Мы согласились на то, чтобы формула Штайнмайера была включена в закон про особый порядок местного самоуправления. Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон работал с точки зрения права».

При этом депутат добавил, что применение этой формулы в законодательстве Украины может потребовать соответствующего решения на уровне лидеров «нормандской четверки».

«Все понимают, что «формула Штайнмайера», ее реализация, — она несовместима с тем порядком перехода контроля над границей, который указан в минских соглашениях. Но это как раз является темой для переговоров, чтобы убедить и, возможно, подняться даже до уровня лидеров «нормандского формата», которые смогут эту проблему решить», — сказал Костин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что «формула Штайнмаера» не полностью соответствует Минским соглашениям, но Россия и Донбасс согласны с ней для продвижения мирного урегулирования.

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