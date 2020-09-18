Идлиб, Сирия, , 04:13 — REGNUM Жители сирийской провинции Идлиб вышли на митинг против военного присутствия Турции на территории Сирии, сообщает агентство SANA.

Участники протестов держали плакаты с лозунгом «Идлиб — сирийская земля». Протесты проходили вблизи наблюдательных пунктов турецких вооруженных сил. Митингующие требовали вывода войск Турции с территории Сирии. Отмечается, что аналогичные акции прошли в провинциях Хама и Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября минобороны Турции заявило о нападении на один из наблюдательных пунктов в провинции Идлиб. По словам ведомства, группы гражданских людей якобы атаковали наблюдательный пункт № 7 и разбежались.

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