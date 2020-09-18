Чанша, Китай, , 03:50 — REGNUM Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая (КПК) председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул во время поездки с инспекцией в центральную китайскую провинцию Хунань необходимость ориентации КПК на народ в ее работе, 17 сентября агентство Синьхуа.

Си сделал свои заявления во время посещения дома потомка главного героя революционной истории Китая в деревне Шачжоу близ города Чэньчжоу. Это дом потомив бедной деревенской жительницы по имени Сюй Цзесю, которая предложила приют трем женщинам-красноармейцам во время Великого похода армии китайских коммунистов в 1930-х гг.

После ухода солдат они разрезали свое единственное одеяло на две части, оставив одну часть Сюй, чтобы показать свою заботу. Потомок этой женщины сказал председателю Си, что теперь его семья избавилась от бедности и их жизнь значительно улучшилась.

Си Цзиньпин сказал, что эти изменения иллюстрируют ориентированный на людей характер деятельности КПК, и партия выполняет данные ей ранее обещания.