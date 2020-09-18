Пекин, , 03:41 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр общественной безопасности страны Чжао Кэчжи встретился с делегацией Специального административного района (САР) Макао на высшем уровне, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Делегацию Макао, прибывшую в Пекин, возглавил секретарь безопасности САР Вонг Сио Чак. Чжао призвал дисциплинированные органы добросовестно выполнять свои обязанности и задачи, защищать национальную безопасность, обеспечивать социальную стабильность, а также оказывать полную поддержку главе исполнительной власти и правительству САР в строгом соответствии с законом.

Он также призвал силы стремиться оставаться опорой для защиты стабильности и поддержания верховенства закона в САР, чтобы обеспечить устойчивое развитие в духе «одна страна, две системы». Вонг пообещал всемерно защищать «одну страну, две системы», а также безопасность и стабильность САР Макао.