Тяньцзинь, Китай, , 03:27 — REGNUM Избран мэр города центрального подчинения Тяньцзиня на севере Китая, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

Новы мэром города стал Ляо Госинь. Он был избран в рамках четвертой сессии Тяньцзиньского муниципального собрания народных представителей 17-го созыва. Ляо был назначен исполняющим обязанности мэра в начале сентября.

Ляо родился в феврале 1963 года, является уроженцем города Чэнду, столицы провинции Сычуань на юго-западе Китая, говорится на сайте Тяньцзиньского муниципального народного правительства.