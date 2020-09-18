Богота, , 03:16 — REGNUM Парламентские выборы в Венесуэле, которые состоятся 6 декабря, якобы являются лишь имитацией с целью укрепить власть президента страны Николаса Мадуро, заявил президент Колумбии Иван Дуке в ходе выступления в городе Тумако.

«Я хочу сказать, что имитация выборов, которые они хотят провести в конце этого года, — это просто механизм легитимизации диктатуры», — заявил он.

Дуке призвал все страны мира отказаться от признания результатов выборов в Боливарианской Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября заместитель главы Госдепа США Кэрри Филипетти заранее назвала грядущие выборы в Венесуэле мошенничеством. По ее словам, в Боливаринской Республике якобы невозможны честные выборы пока у власти находится Мадуро.

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