Скопье, , 05:06 — REGNUM Глава МИД Албании Гент Цакай 17 сентября нанес официальный визит в Скопье, где встретился со своим македонским коллегой этническим албанцем Буяром Османи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политики обсудили двусторонние отношения Албании и Северной Македонии и общие вызовы, стоящие перед странами, в том числе связанные с евроатлантической интеграцией страны.

Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, было строительство шоссе Арбер и линии связи между Косово и Северной Македонией, которая должна пройти через город Эльбасан в Албании.

В ходе встречи Цакай приветствовал присоединение Косово к проекту «Балканского мини-Шенгена», участницами которого уже являются Сербия, Северная Македония и Албания.

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