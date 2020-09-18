Скопье, 18 сентября 2020, 02:59 — REGNUM Ассоциация производителей каннабиса Северной Македонии Mak Kanabis 17 сентября обратились к парламенту с просьбой о срочном принятии закона, легализующего вывоз цветков каннабиса за рубеж.
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Как сообщает албанское новостное агентство Alsat, представители бизнеса жалуются на стагнацию отрасли: производство каннабиса разрешено, но запрет на экспорт препятствует расширению продаж.
«Мы хотим, чтобы нам разрешили, помимо экстрактов, помимо конечных фармацевтических продуктов, экспортировать сушеные цветки, которые в Германии в принципе являются зарегистрированным лекарственным средством, зарегистрированным и включенным в здравоохранительный фонд», — заявил глава ассоциации Златко Кесковски.
Привлеченный предпринимателями ученый Йовица Лешовски утверждает, что продукты обработки каннабиса лечат ряд болезней, включая COVID-19.
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