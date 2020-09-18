Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Леваки хотят установить свою сегрегацию по расовому признаку в Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Национальном архиве.

«Леваки пытаются разделить нас по расовому признаку в угоду политике, навязать новую сегрегацию. Мы не должны позволить этому случиться», — заявил он.

По словам Трамп, радикальные движения, устраивающие уличные беспорядки в американских городах и требующие сноса памятников, хотят уничтожить наследие США. Он вновь пригрозил всем вандалам и мародерам тюремными сроками.

Одно из причин, по которым в США произошел всплеск протестов, Трамп назвал непатриотичную пропаганду в учебных заведениях страны. По его мнению, студентам и школьникам навязывают комплекс неполноценности и стыда за свою историю. В связи с этим Трамп намерен заняться патриотическим воспитанием в школах Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент США Дональд Трамп пообещал подавить уличные беспорядки в день президентских выборов, если таковые возникнут. По его словам, подобные выступления будут подавлены очень быстро.

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