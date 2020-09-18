Брюссель, , 02:34 — REGNUM Пресс-секретарь Евросоюза по вопросам внешней политики Петер Стано 17 сентября, накануне встречи делегаций Косово и Сербии в Брюсселе, заявил, что темой встречи будут финансовые вопросы, в то время как положение национальных меньшинств будет обсуждаться в последующие дни.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представитель Евросоюза напомнил о том, что Косово и Сербия уже заключили соглашение о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово, и призвал косовскую сторону «предложить способ реализации соглашения».

Создание Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями было предусмотрено Брюссельскими соглашениями 2013 и 2015 годов, однако в декабре 2015 года Конституционный суд Косово признал эти положения соглашений противоречащими Конституции Косово. Однако Конституционный суд также отметил, что принципы создания данной Ассоциации могут быть гармонизованы путем принятия законодательного акта правительства Косово.

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