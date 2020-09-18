Тегеран, , 08:10 — REGNUM 17 сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании выразил поздравления всем евреям по случаю Нового года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«По случаю Нового года я желаю иранским (да и вообще всем) евреям счастья, а главное, крепкого здоровья», — написал Зариф в своем твиттере.

Он отметил:

«Дети Адама, Авраама и Моисея — это братья и сестры, которые заслуживают жить в настоящем демократическом мире, а не в деловых отношениях. Наше предложение было провести #референдум».

Рош а-Шана, означающий «начало года», является еврейским Новым годом. Библейское название этого праздника — Йом Теруа, буквально «день крика или взрыва».

Тысячи евреев живут в Иране, в основном в Тегеране, а также в Исфагане и Ширазе, которые являются двумя крупнейшими иранскими городами к югу от столицы.