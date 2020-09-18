Тегеран, , 08:22 — REGNUM 17 сентября помощник министра иностранных дел Китая Дэн Ли на встрече с послом Ирана в Пекине Мохаммедом Кешаварзаде выразил заинтересованность своей страны в устойчивом расширении связей с Тегераном во всех областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он также отметил, что его страна выступает за реализацию договоренностей между лидерами двух стран. Дэн Ли подчеркнул, что взаимная поддержка друг друга на международной арене является знаком дружбы между Ираном и Китаем.

Высоко оценив помощь властей КНР Ирану в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, Кешаварзаде поблагодарил Пекин за его ценную поддержку на международной арене. Он также выступил за укрепление дружественных связей с Китаем во всех областях.

Собеседники обсудили ирано-китайские отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес.