Тегеран, , 08:28 — REGNUM 17 сентября президент Ирана Хасан Рухани заявил в ходе видеоконференции, посвящённой запуску ряда важных национальных проектов, что к концу текущего иранского года (завершится 20 марта 2021 года) власти предоставят более 10 тысяч коек больницам по всей стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Несмотря на все экономические трудности, Ирану удалось не допустить замедления темпов реализации проектов и даже добиться их ускорения», — отметил он.

Президент открыл 1400 центров Красного Полумесяца по всему Ирану, целью которых является повышение готовности страны к быстрому реагированию во время вероятных стихийных бедствий. Проекты расположены в провинциях Тегеран, Восточный Азербайджан, Исфаган, Систан и Белуджистан, Курдистан, Мазендеран и Гилян.

Среди проектов особую роль играет больница Рази в Тегеране. Она занимает площадь 21 500 квадратных метров и имеет 176 спальных мест. В больнице есть радиологические, фототерапевтические, лабораторные и химиотерапевтические отделения. К настоящему времени она обеспечила работой 550 человек.