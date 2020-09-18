Тегеран, , 08:34 — REGNUM 17 сентября заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд призвал к увеличению помощи Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) государствам-членам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Усилия ЮНИДО имеют большое значение», — сказал Бахарванд, говоря о процессе индустриализации в развивающихся странах на встрече с генеральным директором Ли Юном.

Отвергая односторонние санкции США в отношении Ирана и их негативное влияние на права людей, Бахарванд призвал Ли активизировать свои действия по оказанию помощи государствам-членам.

Ли, в свою очередь, назвал Иран важным членом ЮНИДО и представил доклад о мерах, принятых международной организацией, отметив, что институт готов определить новые проекты в тех областях, которые необходимы Ирану.