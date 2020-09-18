Тегеран, , 08:35 — REGNUM 17 сентября посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Пакистане заявил, что страна готова оказать содействие афганскому народу в восстановлении мира, однако необходимо положить конец всем видам внешнего вмешательства в раздираемую войной страну. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сейед Мохаммад Али Хоссейни в своем заявлении отметил:

«Как и прежде, Исламская Республика Иран готова предоставить любую запрошенную помощь для продвижения мира и поделиться своим опытом и возможностями с афганскими братьями и сестрами для достижения прочного мира».

Посол подчеркнул, что внутриафганские переговоры могут стать предвестником долгожданного мира. По его словам, для максимального использования этого механизма необходимо положить конец всякого рода внешним вмешательствам и предоставить афганцам возможность самим свободно решать свою судьбу.

«Ответственный вывод иностранных сил, формирование взаимного доверия между сторонами переговоров и акцент на политических решениях могут обеспечить обнадеживающую перспективу», — заявил иранский посол.