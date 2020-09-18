Тегеран, , 08:04 — REGNUM 16 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде охарактеризовал недавние твиты Майка Помпео о внутренних делах Исламской Республики как психическую реакцию на неудачи и депрессию, «вызванные последовательными поражениями американских властей». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 сентября.

«Помпео снова находится в своем состоянии одержимости Ираном», — написал Хатибзаде в своем твиттере. «Никакая проекция не затуманит истину, @SecPompeo», — отметил он.

Хатибзаде подчеркнул:

«Несмотря на все ваши разговоры о правах человека, как вы оправдываете представление режима, который хвастается тем, что спасает убийц и берет в заложники невинных людей? Лицемерие во всей красе».

Иранский дипломат в отдельном сообщении сообщил:

«Кстати: сначала @SecPompeo утверждает, что FM @JZarif не больше отвечает за то, что происходит в Иране, чем человек на Луне. А в следующую минуту заявляет, что Зариф представляет правительство Ирана».