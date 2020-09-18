Тегеран, , 07:58 — REGNUM 16 сентября афганский председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла приветствовал министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа за выражение готовности Исламской Республики содействовать мирному процессу в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 сентября.

По данным афганских СМИ, Абдулла Абдулла провел встречу с послом Ирана в Афганистане Бахадором Аминяном.

Иранский посол выразил удовлетворение началом мирных переговоров между Афганистаном и талибами (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Он подчеркнул, что Иран поддерживает устойчивый мир и стабильность в Афганистане.

Между тем Абдулла Абдулла сослался на внутриафганские мирные переговоры в Катаре, высоко оценив поддержку Ирана в этом направлении.

Ранее Зариф в телефонном разговоре с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Мохаммедом Ханифом Атмаром заявил о готовности Ирана оказать любую помощь мирному процессу в Афганистане.

Глава МИД Ирана обсудил текущее положение афганских сторон в рамках мирного процесса, роль в нем соседних стран, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.