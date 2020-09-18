Тегеран, , 07:55 — REGNUM 16 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что всем посольствам необходимо продолжать свою дипломатическую деятельность при полном соблюдении международных принципов и норм. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 сентября.

Выступая перед журналистами IRNA по поводу высказываний некоторых европейских посольств в Тегеране, Хатибзаде заявил, что Иран осуждает интервенционистские заявления немецкого посла в Тегеране. «Естественно, подобное поведение со стороны любого другого посольства недопустимо», — отметил он.

Говоря о вызове посла Германии в МИД Ирана, Хатибзаде сказал, что у немецкого дипломата не состоялся телефонный разговор с представителем министерства иностранных дел. Он подчеркнул, что любой, кто разбирается в дипломатических делах, знает политико-правовое значение и понятие вызова.

Ранее МИД Ирана вызвал посла Германии в Тегеране с целью вынести протест Ирана в связи с недавними твитами немецкого посольства в столице Исламской Республики.