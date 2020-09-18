Тегеран, , 07:54 — REGNUM 16 сентября старший помощник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи призвал к выполнению Идлибского соглашения в Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 сентября.

Хаджи сделал эти замечания в телефонном разговоре со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром О. Педерсеном. В ходе телефонного разговора Педерсон обсудил различные вопросы, связанные с конституционным комитетом Сирии, ситуацией в Идлибе и гуманитарной ситуацией.

Обе стороны вновь заявили о своей поддержке продвижения политического тренда и продолжения работы сирийского конституционного комитета. Педерсон и Хаджи также призвали международное сообщество оказать помощь сирийскому народу в сложившихся гуманитарных условиях, особенно во время пандемии коронавирусной инфекции.

Хаджи, в свою очередь, подчеркнул необходимость выполнения идлибских соглашений в русле предотвращения возобновления напряженности в регионе.