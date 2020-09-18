Приштина, , 02:07 — REGNUM Глава ныне пребывающей у власти в крае партии Демократическая лига Косово (ЛДК) Иса Мустафа 17 сентября заявил, что выдвижение партнерами ЛДК по правящей по коалиции из Альянса за будущее Косово безальтернативного требования о поддержке их кандидата Рамуша Харадиная на выборах президента Косово повлечет за собой развал правящей коалиции и новые выборы.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мустафа подчеркнул, что выбор президента не может быть осуществлен без консультаций с оппозиционными партиями — Демократической партией Косово и Движением за самоопределение.

При этом политик подчеркнул, что в связи с принципиальной позицией Самоопределения, выступающего за новые выборы, по этом вопросу более вероятно успешное сотрудничество с Демократической партией Косово.

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