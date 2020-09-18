Загреб, , 02:06 — REGNUM 17 сентября в интервью хорватскому телеканалу бывший президент Хорватии Степан Месич (2000−2010 гг.) заявил, что во время Югославских войн (1991−2001 гг.) в Хорватии преднамеренно был создан враждебный образ сербов, но сейчас, по его словам, отношение к этому народу немного изменилось. Он также отметил, что сербы больше всех пострадали в последней войне (1991−2001 гг.) и что даже те, кто был лояльным к Хорватии, подвергались насилию. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Он также напомнил, что Борис Милошевич, являющийся с 23 июля 2020 года заместителем премьер-министра Хорватии стал первым сербским политиком в Хорватии, принявшим участие в праздновании годовщины операции «Буря», после которой из Хорватии было выслано около 250 000 сербов.

«Я надеюсь, что шаг, сделанный Борисом Милошевичем, поможет хорватам понять, что сербы не являются проблемой и не представляют опасности для Хорватии. Но для того, чтобы добиться успеха в этом направлении, Хорватия должна открыться еще больше и, в первую очередь, для Сербии. Она должна сделать это без задних намерений, без злонамеренных расчетов», — подчеркнул Степан Месич.

Бывший президент Хорватии также указал, что нужно понимать, что соседей не выбирают и что с ними можно сотрудничать как с «разумными людьми». По его словам, если французы и немцы после трех великих войн согласились создать новую Европу, которая открывает границы и защищает национальные меньшинства, то хорваты и сербы тоже смогут прийти к миру и согласию.