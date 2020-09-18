Приштина, , 01:40 — REGNUM Работники исправительных учреждений Косово 16 сентября выступили с требованием о включении их в список получателей прибавок к заработной плате за июль и август в объеме 300 евро. Данную прибавку получили врачи, водители скорой помощи и другие государственные служащие, по долгу службы сталкивающиеся с повышенным риском заражения коронавирусом.

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В интервью для косовского новостного агентства KosovaPress глава профсоюза работников исправительных учреждений Косово Зенун Садикай сообщил, что в настоящее время «существенная часть» персонала и заключенных оказались заражены коронавирусом. Работники исправительных учреждений уже обратились с соответствующим требованием к министру юстиции Косово Селиму Селими, но до сих пор не получили ответа.

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В мае и апреле, то есть в период пребывания у власти правительства Альбина Курти, служащие исправительных учреждений получали дополнительные выплаты.

О возможности протестов связи с невыплатой прибавок к заработной плате за июль и август уже заявили служащие полиции Косово, забастовки и протесты уже провели технические работники центров семейной медицины, занимающиеся оказанием медицинских услуг в регионах и университетского клинического центра в Приштине.

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