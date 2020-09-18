Сараево, , 01:30 — REGNUM 17 сентября во время видеоконференции с командиром командования Вооруженных сил США по Европе (USEUCOM) генерал-лейтенантом Кристофером Г. Каволи глава Объединенного штаба Вооруженных сил Боснии и Герцеговины генерал-полковник Сенад Машович представил уровень боеготовности вооружённых сил Боснии и Герцеговины для участия в военных учения НАТО «Immediate Response 21». Также во время беседы американское командование пообещало оказывать всяческую поддержку вооружённым силам Боснии и Герцеговины в целях дальнейшего развития и укрепления их боеспособности в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Сенад Машович также ознакомил американского командира с политической ситуацией в Боснии и Герцеговине, а также деятельностью вооружённых сил Боснии и Герцеговины во время пандемии коронавируса COVID-19, а именно её помощью гражданскому населению и учреждениям страны в борьбе с распространением пандемии.

Кроме того, генерал Каволи выразил готовность продолжить успешное сотрудничество с ВС Боснии и Герцеговины, а также содействовать помощи и поддержке со стороны США на пути страны к евроатлантической интеграции и полноценному членству в НАТО.

Напомним, что проведение военных учений НАТО «Immediate Response 21» анонсировано на следующий год, в дополнение к еще четырем учениям, организованным командованием ВС США по Европе (USEUCOM). Странами-участницами станут Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория, Албания как страны-хозяйки, а также США, Греция, Северная Македония, Словения, Канада и Великобритания.