Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, , 00:52 — REGNUM На Ямале глава города Муравленко Александр Подорога сложил обязанности 17 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Временно исполнять обязанности градоначальника будет Андрей Лукьянов, который был первым заместителем мэра.

Правительство Ямала объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Муравленко. Заявления принимаются до 7 октября. Имя нового мэра станет известно 12 октября.

Город Муравленко живёт за счёт нефтяной промышленности. В нём проживает свыше 31,5 тыс. человек.