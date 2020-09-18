Афины , , 00:52 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 16 и 17 сентября пробыл с визитом в Греции. Это первая поездка Заева за рубеж после переизбрания на пост. 16 сентября политик провел встречу с президентом Греции Катериной Сакеларопулу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе беседы политики подчеркнули, что заключение Преспанского соглашения о переименовании Македонии не только разрешило длившийся почти 30 лет конфликт, но и создало единство и партнерство между двумя странами и теперь Греция является активной сторонницей интеграции Северной Македонии в Европейский союз.

Македонский премьер-министр выразил надежду на то, что на предстоящей первой межправительственной конференции по переговорам о вступлении Северной Македонии в ЕС будет лоббировать интересы своей северо-западной соседки.

Также политик обсудили возможности для углубления сотрудничества, в том числе в рамках плана действий по интенсификации и обогащению сотрудничества между Эллинской республикой и Северной Македонией.

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