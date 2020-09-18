Вена, , 00:49 — REGNUM Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сможет поддержать Белоруссию для того, чтобы власти этой страны и протестующие смогли наладить диалог, заявил 17 сентября председатель организации, премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама.

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Выступая на заседании двухпартийной Хельсинской комиссии при Конгрессе США, он заявил, что выборы президента Белоруссии 9 сентября сопровождались «пренебрежением ценностями ОБСЕ и основными правами человека».

«Моя ответственность как действующего председателя — следить, чтобы принципы (ОБСЕ — ред.) соблюдались, а также поддерживать Белоруссию в ее поиске пути выхода из этой критической ситуации», — сказал Рама.

Мероприятие прошло в формате телеконференции.

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Ранее в постпредстве США при ОБСЕ сообщали, что организация создаст экспертную комиссию по решению проблемы кризиса в Белоруссии.

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