Приштина, , 00:36 — REGNUM Лидер ныне находящейся у власти в крае Демократической лиги Косово Иса Мустафа 16 сентября заявил, что он все ещё испытывает сомнения относительно проекта Балканского мини-Шенгена, к которому Косово должно присоединиться по условиям Вашингтонских соглашений с США о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово.

Проект Балканского мини-Шенгена был предложен Сербией и предполагает образование пространства свободного передвижения людей, капиталов, товаров и услуг, а также, что менее известно, объединение промышленных потенциалов входящих в эту зону стран для реализации совместных проектов. В октябре 2019 года к проекту присоединились Сербия, Албания и Северная Македония.

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По словам косовского политика, Косово вообще не заинтересовано во вступлении в таможенный союз со странами Западных Балкан, поскольку оно не имеет общих границ со странами ЕС, а потому будет вынуждено перекупать товары из ЕС через Албанию, Северную Македонию или Сербию, что приведет к передаче части суверенитета Косово этим странам.

Напомним, осенью 2019 года Мустафа отзывался о проекта Балканского мини-Шенгена более категорично — он называл его проектом создания третьей Югославии и инструментом распространения влияния России в регионе. Но то, что даже теперь, когда на присоединении Косово к проекту настояли США, Мустафа не полностью отказался от своей позиции, вызывает уважение.

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