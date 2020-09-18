Салехард, , 00:27 — REGNUM В избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 17 сентября прошла передача вакантных мандатов депутатов Заксобрания ЯНАО седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

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В соответствии с заявлениями, поступившими в избирком Ямала от депутатов, избранных в Заксобрание ЯНАО по партийным спискам об отказе от получения мандата, список выглядит следующим образом.

От политической партии «Справедливая Россия» — Максим Лазарев, от ЛДПР — Александр Голубенко и Денис Садовников, от КПРФ — Елена Кукушкина, от «Единой России — Василий Крюк, Григорий Ледков, Наталия Фиголь, Алексей Ситников, Иван Костогриз, Анастасия Казанцева, Андрей Нестерук.

Отметим, что 17 сентября появилась информация о сдаче Григорием Ледковым мандата депутата Госдумы РФ седьмого созыва в связи с избранием его депутатом Законодательного собрания ЯНАО.

Напомним, в Заксобрании ЯНАО 22 депутата: 11 избирается по единому избирательному округу (по партийным спискам), остальные 11 — по одномандатным округам.

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