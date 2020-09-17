Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Новое оперативное Атлантическое командование Североатлантического альянса начало функционировать в городе Норфолке в американском штате Вирджиния, сообщает 17 сентября пресс-служба военного блока НАТО.

Йенс Столтенберг NATO North Atlantic Treaty Organizaton

Отмечается, что эта организационная структура «должна защищать морские судоходные линии между Европой и Северной Америкой».

«Это первая с 2003 года штаб-квартира НАТО, специализирующаяся на Атлантике», — подчеркивает пресс-служба.

«НАТО — это трансатлантический альянс, а Северная Атлантика является жизненно важной для безопасности Европы. Наше новое Атлантическое командование обеспечит безопасность основных трасс поставок из Северной Америки в Европу», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в приветственном слове .

Возглавил новую структуру вице-адмирал Эндрю Льюис. Зона ответственности Атлантического командования располагается от восточного побережья США до Гренландии, Исландии и Британии, а также распространяется на Арктику.

Решение об организации Атлантического командования НАТО в Норфолке было принято в июне 2018 года на встрече министров обороны стран НАТО.

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