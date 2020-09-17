Минск, , 22:43 — REGNUM «Я вам клянусь, никого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать выборы в 80%», — заявил Александр Лукашенко, рассказывая 17 сентября участницам «женского форума «За Белоруссию» о президентской кампании 2020 года и нынешних проблемах.

Протесты в Белоруссии © ИА REGNUM

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Лукашенко поведал, что его оппоненты якобы готовились «атаковать мирную столицу» 9 августа загодя. Государственное информагентство БелТА приводит его слова: «За два с половиной часа они начали эту атаку, собравшись в обеденное время, когда люди шли на выборы».

Напомним, «обеденным временем» в Белоруссии считается период между 13 и 14 часами дня (в некоторых организациях — с 12:00 до 13:00). Избирательные участки 9 августа закрылись в 20:00 (за исключением нескольких).

Лукашенко уверен, что члены участковых избирательных комиссий «выполняли свой государственный долг» в непростой ситуации — «их на бронемашинах эвакуировали».

Он сообщил также, что тогда все ахнули в связи с «асимметричным применением сил нашими омоновцами, якобы на Окрестина они кого-то побили».

«Все рассчитывали, что мы ответим, и ответим жестоко. Все ринулись ко Дворцу Независимости. Надо было его взять штурмом. Не получилось. Провалился и этот этап. Мы терпели», — сообщил Лукашенко.

Затем он сравнил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую с венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуайдо, рассказывая о внешнеполитическом давлении. «Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую «гуайдиху» и объявили ее президентом, — сообщил он. — И вы посмотрите, как эстафету передали от Литвы в Польшу, от Польши — в Украину. И здесь не получилось».