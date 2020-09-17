Рим, , 22:29 — REGNUM Комиссия парламента Италии по борьбе с мафиозной деятельностью в четверг, 17 сентября, отклонила кандидатуры 13 граждан, намеревавшихся принять участие в местных выборах 20−21 сентября.

Основанием для отклонения кандидатур стало наличие у этих граждан судимостей по определенным статьям (отмывание денег, коррупция, вымогательство) или незавершенных уголовных процессов с теми же обвинениями. Большинство из них намеревались баллотироваться в южных регионах страны (Кампанье и Пулье).

20−21 сентября в Италии пройдет общенациональный референдум о сокращении числа депутатов в обеих палатах парламента на треть, кроме того, в шести регионах будут выбирать губернаторов, а в ряде провинций пройдут муниципальные выборы.