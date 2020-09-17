Минск, , 22:13 — REGNUM ОБСЕ создаст экспертную комиссию по решению проблемы кризиса в Белоруссии. Об этом журналистов проинформировало постпредство США при ОБСЕ.

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«Сегодня 17 стран-участниц, включая США, активизируют «Московский механизм» ОБСЕ для установления независимой экспертной миссии. Она рассмотрит заслуживающие доверия сообщения о серьёзных нарушениях в Белоруссии прав человека, фальсификации выборов, масштабном противодействии свободе выражения мнений и праву на мирные собрания», — сказано в сообщении постпредства США при ОБСЕ.

Экспертная миссия будет составлять доклады с рекомендациями властям Белоруссии и ОБСЕ по возможным решениям белорусских проблем. ОБСЕ призывает белорусские власти сотрудничать с этой экспертной миссией.

«Московский механизм» ранее использовался для выработки рекомендаций странам — участницам организации по выполнению взятых на себя обязательств в рамках ОБСЕ. В организации считают, что белорусская президентская кампания 2020 года прошла с многочисленными нарушениями. В просоветской республике отмечены многочисленные факты репрессий в отношении граждан, которые добивались свободных и честных выборов.

Александр Лукашенко отверг диалог с оппозицией и посредничество ОБСЕ. В этом его поддержал МИД РФ.