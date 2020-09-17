Рим, , 22:12 — REGNUM Представители итальянских партий в Европарламенте разошлись во взглядах на утвержденную в четверг, 17 сентября, резолюцию с призывом усилить санкции против России.

Против принятия резолюции проголосовали депутаты от «Лиги» Маттео Сальвини. Входящие в правящую коалицию популисты из «Движения 5 звезд», а также «Братья Италии» (союзники Сальвини по оппозиции) воздержались. «За» голосовали либералы (также входят в правящую коалицию) и депутаты от партии Сильвио Берлускони.

Резолюция Европарламента является рекомендательной. Единственный в ЕС избираемый орган власти не только не может принимать никаких решений, но даже не обладает правом законодательной инициативы.