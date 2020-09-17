Минск, 17 сентября 2020, 21:44 — REGNUM Беспорядки, протесты и действия предводителей «оппозиции», а также давление соседних стран очень похожи на сценарий, который пытались реализовать в Венесуэле, заявил 17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Портрет Светланы Тихановской на фасаде здания посольства Литвы во Франции
Портрет Светланы Тихановской на фасаде здания посольства Литвы во Франции
Urm.lt

Об этом Лукашенко заявил на женском форуме «За Беларусь».

При этом экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, находящуюся то в Литве, то в Польше, сравнил с венесуэльским «лидером оппозиции» Хуаном Гуайдо, присвоив ей звание «гуайдиха».

"Был подключен следующий этап — жестокое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли «гуайдиху» и объявили ее президентом», — сказал Лукашенко.

Напомним, в Венесуэле после президентских выборов были организованы массовые протесты оппозиции, а Хуан Гуайдо провозгласил сам себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США сразу же заявили о признании Гуайдо лидером Венесуэлы.

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